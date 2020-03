Elke editie van de Escape Adventures bevat drie sets kaarten die elk een scenario uitleggen. Met de vierde set speel je een demoversie om de spelregels onder de knie te krijgen.

Kraak de code

Unlock! is een echte breinbreker waarmee je je grijze cellen eens flink mag laten kraken. Het doel is simpel: ontrafel het mysterie en ontsnap uit de kamer(s) binnen het uur.

Bij het spel hoort ook een applicatie. Zodra je het verhaal start met de Unlock!-app, begint de timer te lopen.

Nadat je het scenario gelezen hebt, draai je de startkaart om en ontdek je de escape room met daarop een aantal cijfers. Die stemmen overeen met kaarten die je via hints dichter bij de oplossing brengen.

Strafpunten

Kaarten met een puzzelstuk kan je soms met elkaar combineren om een nieuwe kaart aan je escape room toe te voegen. Dit doe je door de cijfers van deze kaarten met elkaar op te tellen. Als er een kaart met dit nummer in het deck zit, draai je die om. Let wel op, want in het wilde weg kaarten combineren kan je ook strafpunten opleveren die enkele minuten van je resterende tijd afnemen.

Heb je alle raadsels opgelost? Haast je dan snel naar de uitgang en ontgrendel die met de finale code!

Ons verdict

Wie van een uitdaging houdt en goed presteert onder druk, moet Unlock! zeker eens proberen. Het mechanisme is heerlijk eenvoudig en weet je telkens opnieuw uit te dagen. Met maximaal 60 minuten op de teller weet je hoe lang je aan het spelen bent. Ideaal als je je trein moet halen of nog bij je schoonouders op de koffie moet.

Het grote nadeel van de Unlock!-games is dat je ze – net zoals bij echte escape rooms – eigenlijk maar een keer kan spelen… tenzij je een heel slecht geheugen hebt. Maar geef het spel gerust door aan je vrienden of familie. Benieuwd of zij de codes sneller weten te kraken?