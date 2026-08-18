Deze plekken in huis vergeten we maar al te vaak tijdens het schoonmaken

Stofzuigen, de keuken schoonmaken en af en toe met een doek over de meubels: we doen allemaal ons best. Toch zijn er volgens schoonmaakexperts heel wat plekken die we maanden – of zelfs jaren – compleet over het hoofd zien.

Neem bijvoorbeeld de ruimte achter je bed, nachtkastjes en televisie. Daar kan zich ongemerkt een flinke laag stof verzamelen. Ook boven op kleding- en keukenkasten wordt vaak nauwelijks schoongemaakt. En vergeet de hoekjes van kamers en plinten niet, waar stof zich maar al te graag ophoopt.

Computermateriaal

Ook enkele plekken die we voortdurend aanraken, krijgen verrassend weinig aandacht. Denk aan lichtschakelaars, deurklinken, toetsenborden en computermuizen. Die kun je het best regelmatig met een geschikt doekje schoonmaken. Verder verdienen ook jaloezieën, lampen, stoel- en zetelpoten, boeken en decoratie af en toe wat liefde. En dan is er nog de dampkap. Vooral de filter daarvan wordt nogal eens vergeten, waardoor die na verloop van tijd minder goed zijn werk kan doen.

Geen zin om meteen het hele huis onder handen te nemen? Begin dan met de filter van je dampkap, deurklinken en lichtschakelaars. Kleine moeite, maar ze zijn waarschijnlijk een pak vuiler dan je denkt.

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