Waarom je nét tijdens je vakantie plots ziek kunt worden

Eindelijk vakantie, en dan word je ziek. Het klinkt als brute pech, maar er bestaat wel degelijk een verklaring voor.

Je hebt wekenlang uitgekeken naar die eerste vrije dag, maar zodra het zover is, krijg je hoofdpijn, keelpijn of voel je je plots compleet uitgeput. Het fenomeen wordt ook wel ‘leisure sickness’ of vrijetijdsziekte genoemd.

Stress valt weg

Vooral mensen die lange tijd onder druk staan, lijken er gevoelig voor. Tijdens drukke periodes maakt je lichaam meer stresshormonen zoals adrenaline en cortisol aan. Die helpen je om te blijven doorgaan. Zodra je vakantie begint en de stress plots wegvalt, schakelt je lichaam over naar rust. Net dan kunnen vermoeidheid en andere klachten de kop opsteken. Het lijkt dus alsof je van de ene dag op de andere ziek wordt.

Rustig afbouwen

Helemaal voorkomen kun je het niet, maar het kan helpen om al vóór je vakantie wat gas terug te nemen. Probeer niet tot het allerlaatste moment door te werken en laat je werkmails tijdens je vrije tijd zoveel mogelijk links liggen. Ook tijdens het jaar regelmatig ontspannen, bewegen en tijd maken voor dingen waar je energie van krijgt, kan helpen. Met andere woorden: wacht niet tot je vakantie om eindelijk eens op de rem te gaan staan.

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