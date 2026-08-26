Daarom smaakt cola uit een glas anders dan uit een blikje

Drink jij je cola het liefst uit een glas? Dan ben je lang niet de enige. En nee, het verschil in smaak zit niet noodzakelijk alleen tussen je oren.

Hoewel er uiteraard dezelfde cola in zit, kan de verpakDrink jij je cola het liefst uit een glas? Dan ben je lang niet de enige. En nee, het verschil in smaak zit niet noodzakelijk alleen tussen je oren.king wel degelijk invloed hebben op hoe we die ervaren. Dat heeft onder meer met onze neus te maken. Wanneer je cola in een glas schenkt, komt de drank meer in contact met de lucht en komen er meer aroma’s vrij. Omdat geur een belangrijke rol speelt bij onze smaakbeleving, kan de cola daardoor anders smaken dan wanneer je rechtstreeks uit een blikje of fles drinkt.

Minder prik

Ook het koolzuur speelt mee. Tijdens het inschenken ontsnapt een deel van de bubbels, waardoor cola uit een glas wat minder hard kan prikken. Bovendien komt de drank vanuit een glas anders in je mond terecht. Ook dat kan het mondgevoel en de manier waarop je zoetheid en zuren ervaart licht beïnvloeden.

Het oog wil ook wat

Tot slot doen onze hersenen vrolijk mee. Uit onderzoek blijkt dat onder meer verpakking, kleur en zelfs geluid invloed kunnen hebben op hoe lekker we iets vinden. Een mooi glas vol bruisende cola met ijsblokjes ziet er nu eenmaal anders uit dan een blikje.

Is cola uit een glas dan écht lekkerder? Dat blijft vooral een kwestie van persoonlijke smaak. Maar wie zweert bij een ijskoud glas cola, heeft dus wel degelijk enkele goede redenen om dat verschil te proeven.

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