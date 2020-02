Realityprogramma’s veroorzaken vaker wel dan niet ophef en dat is ook zo in het geval van ‘Love Is Blind’, de Britse versie van ‘Blind Getrouwd’. Hoewel er heel wat spraakmakende gebeurtenissen plaatsvonden, was het vooral Jessica Batten die het publiek wist te shockeren.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, was dat niet door een uitspraak die ze deed over een andere deelnemer of überhaupt over een mens. Nee, het was haar manier van omgaan met haar hond die heel wat mensen tegen het been stootte.

Zenuwschade

Tijdens een van de afleveringen liet Jessica haar hond Peyton namelijk van haar glas rode wijn drinken. Volgens haar hield haar viervoeter immers wel van een slokje alcohol van tijd tot tijd. Maar zoals sommigen waarschijnlijk al vermoedden, is dat niet de bedoeling. Dierenarts Shaun Opperman legt aan Metro UK uit waarom: “Alcohol dien je zo ver mogelijk van je huisdier vandaan te houden, want zelfs de kleinste hoeveelheid kan een enorme impact op hen hebben. Het kan net zoals bij mensen leiden tot intoxicatie, maar ook overgeven, diarree en zenuwschade behoren tot de mogelijke gevolgen. De lever van een hond is niet gemaakt om alcohol te verwerken, dus als je huisdier toch per ongeluk alcohol heeft binnengekregen, contacteer je best zo snel mogelijk een dierenarts.” Neem dus geen voorbeeld aan Jessica en geef je trouwe viervoeter gewoon een kommetje met water om uit te drinken.

