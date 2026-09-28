Seksuologe onthult hoeveel bedpartners Vlamingen gemiddeld hebben gehad

Hoeveel bedpartners is nu normaal? Dat is de vraag die Chloé De Bie op Instagram beantwoordt.

De 37-jarige seksuologe en relatietherapeute kreeg een vraag van iemand die zich zorgen maakte over het aantal bedpartners dat hij heeft gehad. Chloé schept in een video op Instagram heel wat duidelijkheid daarover. “In een studie uit 2013 werd aan Vlamingen gevraagd hoeveel sekspartners ze in hun leven hebben gehad. Mannen hebben gemiddeld 9,4 sekspartners gehad, tegenover 5,1 bij vrouwen”, klinkt het.

Interpretatie

Die cijfers vragen echter om wat extra uitleg, want een gemiddelde wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. “Beeld je in dat we het gemiddelde aantal pinten per persoon op een festival berekenen. De meesten drinken er twee of drie, maar er zijn er die twintig pinten per persoon drinken. Gemiddeld drinkt iedereen er dus acht, maar dan gaat bijna iedereen zeggen: ‘Euh? Dat ben ik toch niet?’ Op die manier moet je ook kijken naar het aantal bedpartners. Het is soms interessanter om te kijken naar hoe het ongeveer zit bij de centrale 50 procent van de bevolking. De meeste mannen hebben tussen de 2 en 9 bedpartners gehad en bij vrouwen is dat tussen de 1 en 4”, aldus Chloé.

Dubbele standaard

Er spelen overigens ook verschillende factoren een rol. “Dat hangt er ook vanaf hoe lang je single bent geweest, hoe open-minded of closed-minded je bent ten aanzien van seksualiteit en ook wel een beetje of je het geluk hebt gehad om in een heel lange relatie te zitten of net niet. Ik vind het vooral belangrijk om nooit te oordelen over hoeveel bedpartners iemand heeft gehad. Ik blijf vinden dat er in onze maatschappij een heel grote dubbele standaard is. Een man die veel bedpartners heeft gehad, ligt goed in de markt, terwijl een vrouw die veel bedpartners heeft gehad een… ‘jawel’ is. Ik vind dat nog altijd echt niet oké. Daar moet dringend verandering in komen”, luidt het.

Aanpassen en afstemmen

En tot slot: kwaliteit boven kwantiteit. “Het zegt ook niets over de kwaliteit van je seksleven. Het is niet omdat je al veel bedpartners hebt gehad dat je goed bent in seksualiteit. Want seksualiteit is iedere keer opnieuw aanpassen en afstemmen met de persoon met wie je vrijt. Wees niet onzeker als je weinig bedpartners hebt gehad. Koester je eigen seksualiteit en doe vooral waar je lekker zelf zin in hebt, uiteraard met toestemming van de ander”, besluit ze.

Foto: Instagram