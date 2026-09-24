Candice Martens doet opnieuw mee aan ‘Blind Getrouwd’: “Het lukt mij niet om het alleen te doen”

Candice Martens gaat opnieuw op zoek naar de liefde in ‘Blind Getrouwd: Second Chance’.

Vijf jaar geleden hoopte Candice Martens de liefde te vinden via ‘Blind Getrouwd’. Ze werd gekoppeld aan Marijn, maar hun huwelijk hield uiteindelijk geen stand. Inmiddels telt de roodharige ‘bom van Beveren’ 36 lentes én heeft ze een zoontje, Lior, dat eind mei geboren werd.

Nieuw format

Candice is nog steeds single, maar wil daar nu verandering in brengen door mee te doen aan ‘Blind Getrouwd: Second Chance’, een nieuw format waarin bekende ex-deelnemers een unieke tweede kans krijgen op de liefde. Ook Simen Schuddings, Maïté Claus en Christophe Ramont wagen opnieuw hun kans.

Candice legt uit waarom ze een herkansing wil. “Ik ben inmiddels weeral bijna vijf jaar single. Het lukt mij duidelijk niet om het alleen te doen. En met een kindje erbij weet ik eerlijk gezegd niet waar ik moet beginnen. Het is ook wat moeilijker nu natuurlijk. Nu moet je ineens zeggen: ik heb een kindje. Dat schrikt toch veel mensen af”, legt ze uit.

Vrolijke flapuit

Ze geeft ook alvast een omschrijving van zichzelf mee. “Ik ben een vrolijk persoon, ik ben optimistisch en heel enthousiast. Ik hou van een beetje gek doen. Ik ben wel een rommelaar, dus als je met mij gaat samenwonen: het is een rommeltje bij mij thuis. En ik ben een flapuit, ik zeg wat ik denk. Dus ‘take it or leave it’, zeg ik dan altijd”, klinkt het.

Mocht je je geroepen voelen, dan kan je je inschrijven via deze link.