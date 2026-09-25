Koppel onthult zwangerschap aan ouders op hilarische wijze (video)

Een woordspeling met een leuke boodschap.

Een koppel uit het Amerikaanse Chicago wilde hun ouders op een originele manier vertellen dat er opnieuw een kindje op komst is, negen maanden nadat ze een tweeling kregen. Voor de aankondiging kwamen ze op het laatste moment op het idee om een bagel te gebruiken.

Broodje in de oven

Ze legden de bagel stiekem in de oven, als verwijzing naar de Engelse uitdrukking ‘bun in the oven’ (broodje in de oven), oftewel: er is een kindje op komst. Vervolgens moesten de toekomstige grootouders natuurlijk nog de boodschap ontcijferen. En dat ging gepaard met heel wat ongeloof en hilariteit.

Foto: YouTube