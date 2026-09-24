Advocate krijgt in rechtbank te horen dat haar outfit ongepast is: “Gemeen en onprofessioneel”

Een Amerikaanse advocate kreeg onlangs in de rechtbank te horen dat ze een jasje over haar jurk moest aantrekken alvorens de zitting kon verdergaan. Op sociale media zorgt het incident voor gemengde reacties.

Mariah Medina werd onlangs tijdens een zitting terechtgewezen door de rechter. De 32-jarige strafrechtadvocate uit Texas droeg een mouwloze grijze jurk van J.Crew tot op de knie, met een aansluitende taille. De rechter vond haar outfit ongepast en vroeg haar om er iets over aan te trekken alvorens verder te gaan met de zitting.

Publiekelijk voor schut gezet

De ex-journaliste kon haar oren niet geloven en kaartte het incident aan op X. “Dit droeg ik vandaag toen een rechter zei dat ik ongepast gekleed was voor de rechtbank. Ze liet me naar voren komen zodat ze mijn outfit kon bekijken, voor de ogen van beklaagden en andere advocaten. Ze lachte en vroeg of ik echt vond dat mijn jurk geschikt was voor een juryproces. Daarna vroeg ze of ik een blazer in mijn auto had liggen. Het is een jurk die ik als journaliste talloze keren op televisie heb gedragen en die ik ook al zonder problemen in andere rechtbanken heb gedragen”, schrijft ze.

Kledingvoorschriften

Volgens Mariah voldoet haar outfit aan zowel de kledingvoorschriften van de rechter als die van de rechtbank. “Los van het feit dat haar kledingvoorschriften op de deuren van haar rechtbank hangen – en mijn jurk daar niet tegen ingaat – vond ik de manier waarop ze dit aanpakte ronduit gemeen en onprofessioneel. Mijn zaak zou vandaag niet eens voor een jury komen en dat wist zij als rechter. Ze heeft een hele lijst met kledingstukken die ze niet toestaat in haar rechtbank, maar dit staat daar niet tussen. Ik ben opgegroeid in een conservatieve kerk en begreep oprecht niet wat er mis was. De jurk heeft een gepaste lengte en toont geen decolleté. Het is verdorie een jurk van J.Crew, geen outfit voor een ordinaire nachtclub”, zucht ze.

Verdeelde reacties

Het tafereel lokte heel wat reacties uit op X. Sommigen kiezen de kant van Mariah, terwijl anderen vinden dat de rechter gelijk had. “Ik vraag me af of er iets mis is met mijn ogen. Ik zie echt niets verkeerds aan deze jurk. Waarom zou die rechter dat zeggen?”, “Een rechte jurk is gewoon een rechte jurk. Als die overal elders aanvaardbaar was, zou ik ook in de war zijn” en “Er is niets mis met die jurk. De rechter deed gewoon kleinzielig. Je publiekelijk voor schut zetten ging echt veel te ver”, nemen mensen het voor haar op.

Anderen zijn het niet met haar eens. “Als een rechter zegt dat iets ongepast is om in haar rechtbank te dragen, dan is het ongepast. Einde discussie” en “Je bent ongepast gekleed voor de rechtbank. Trek een jasje aan. Ik ben een vrouw en een jaar jonger dan jij. Ik heb bovendien stage gelopen bij een rechter. Je hebt die jurk eerder zonder problemen gedragen omdat niemand er iets van zei, niet omdat hij gepast was”, lezen we ook in de reacties.

This is what I was wearing today when a judge said that I was inappropriately dressed for court.



It’s a dress I’ve worn on air countless times and a dress that I have worn to other courts without issue.



I was confused, so I explained that it’s a shift dress… pic.twitter.com/PUIeyOKGFS — Mariah Medina (@MMedinanews) September 21, 2026

Foto: X