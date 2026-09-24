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Man werkt rustig op laptop, maar dan beslist kat om DIT te doen! (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat wordt toch eventjes de rug ontsmetten…

Een man uit het Amerikaanse Colorado zit rustig aan zijn laptop te werken wanneer zijn katje plots besluit om hem gezelschap te houden. Alleen kiest het dier daarvoor een behoorlijk pijnlijke weg.

Nageltjes

De schattige viervoeter springt op zijn rug en klimt vervolgens helemaal naar boven. Daarbij zet het zijn nageltjes stevig in de rug van zijn baasje, die duidelijk pijn heeft terwijl de kleine deugniet richting zijn schouder klautert. Eenmaal boven nestelt het katje zich doodleuk op zijn schouder. “Zo schattig!” en “Auw!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube

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