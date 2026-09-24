Elisabet Haesevoets doet monden openvallen in bikini: “Wat een lichaam!” (foto’s)

Elisabet Haesevoets heeft enkele zomerse vakantiekiekjes gedeeld. “Knapste en charmantste mol ooit”, wordt er gereageerd.

Elisabet Haesevoets genoot onlangs van een welverdiende vakantie in Marokko. De 40-jarige esthetisch arts – die we vooral kennen als saboteur in ‘De Mol’ in 2019 – postte op Instagram enkele vakantiefoto’s. Zo poseert ze aan het zwembad in een elegant zwart kleedje en later op het strand in een speelse roze-wit gestreepte triangelbikini. “Zonovergoten dagen & Marokkaanse nachten”, schrijft ze bij de foto’s.

Bewondering

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Prachtig zeg, geniet!”, “Mooi!”, “Knapste en charmantste mol ooit” en “Wat een lichaam!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

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Foto: Instagram