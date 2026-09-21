Ben jij een echte snackliefhebber? Zoveel keer per dag is prima

Een koekje bij de koffie, wat noten tussendoor of nog snel iets lekkers voor het avondeten. Hoeveel snackmomenten per dag zijn eigenlijk gezond?

Volgens voedingsdeskundige Renate Akkerman van Maastricht University Campus Venlo bestaat daar geen officiële bovengrens voor. Toch wordt doorgaans aangeraden om het bij zo’n twee à drie snackmomenten per dag te houden. Belangrijker dan het aantal is echter wat en hoeveel je eet.

Slim snacken

Wie de hele dag door kleine dingen eet, krijgt volgens Akkerman al snel ongemerkt meer calorieën binnen. Vaste snackmomenten kunnen helpen om dat te voorkomen. Ook je keuze maakt een groot verschil. Fruit, volkoren crackers, een handje noten of een bakje kwark zijn goede opties omdat ze langer verzadigen. Snoep, koek, chips en suikerhoudende dranken leveren dan weer veel calorieën zonder lang een vol gevoel te geven.

Wie veel sport of meer energie nodig heeft, kan gerust een extra tussendoortje nemen. De belangrijkste regel? Snack bewust en niet gewoon uit verveling of gewoonte.

Foto: Shutterstock