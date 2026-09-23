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Gezin installeert hondenhekje, maar dat blijkt een maat voor niks… (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat hadden ze wel kunnen zien aankomen…

Een gezin uit het Amerikaanse Greensboro dacht hun hond, een Pomeriaan, tegen te houden met een hondenhekje. Zoe doet immers vaak een plasje boven, dus moesten ze wel iets doen om dat tegen te gaan.

Trapleuning

Alleen… toen het hekje geïnstalleerd was en ze Zoe naar boven lieten lopen, bleek dat ze simpelweg tussen de spijlen van de trapleuning kon glippen. Mission not accomplished dus…

Foto: YouTube

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