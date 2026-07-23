Het beste internet voor een jong gezin in 2026. Waarom streaming het klassieke tv-abonnement vervangt en hoe je kiest zonder tv-decoder

Jonge gezinnen gebruiken vooral streamingdiensten en zijn de voorlopers in de huidige streamingtrend in Belgische huishoudens. Veel kinderen weten niet eens meer wat klassiek tv-kijken is. De generatiekloof wordt op dit vlak alsmaar groter. Onderzoek van Statbel geeft aan dat 79% van alle 16- tot 24-jarigen online video’s kijkt en dit onderzoek is alweer een paar jaar oud.

Netflix en YouTube steeds populairder

Vooral Netflix en YouTube zijn steeds prominenter aanwezig in jonge Belgische huishoudens. Ze zijn opgegroeid met kijken wanneer het hen uitkomt en hebben het vaste tv-schema nooit gekend. De fysieke tv-gids of om acht uur klaar zitten voor je favoriete soap is wat hen betreft van de jaren stillekes.

Wat een jong gezin technisch nodig heeft

Kunnen kijken wat en wanneer je maar wilt kent ook nadelen. De één wil zijn Minions: The Rise of Gru op Netflix voor de derde keer kijken, terwijl de ander wil gamen. Dit betekent meerdere toestellen, maar ook voldoende bandbreedte en stabiliteit om iedereen tevreden te houden. Voor beeldkwaliteit in 4K beveelt Netflix een snelheid van 15 Mbps of hoger aan. En meerdere gelijktijdige streams betekenen uiteraard dat deze snelheden bij elkaar opgeteld moeten worden.

Het beste internet voor gezinnen is dat van Mobile Vikings met dezelfde netwerkkwaliteit als Proximus, maar tegen een lagere prijs. Mobile Vikings maakt namelijk deel uit van de Proximus-groep en gebruikt het Proximus-netwerk. Zonder apart abonnement op digitale tv en zonder langdurig contract. Met als leuk voordeel dat je als lid van de Viking Clan korting krijgt op een Disney+-maandabonnement.

Mobile Vikings is een aanbieder die zorgt voor een betrouwbare verbinding die meerdere gebruikers tegelijkertijd vlot aankan, zonder dat je hiervoor de hoofdprijs betaalt. De juiste internetsnelheid is immers afhankelijk van het aantal personen én jullie gebruik. Als gezin met meerdere kinderen en meerdere toestellen (streaming + gaming) kun je onderstaande richtlijnen aanhouden:

100 – 200 Mbps als aanbevolen downloadsnelheid voor een jong gezin van vier personen.

als aanbevolen downloadsnelheid voor een jong gezin van vier personen. 10 – 20 Mbps als aanbevolen uploadsnelheid voor een jong gezin van vier personen.

Tip: Gamers in het gezin? Kies dan voor een downloadsnelheid van minimaal 150 Mbps om haperingen te voorkomen.

Cordcutting concreet

Wie kijkt via apps zoals Streamz, Play, VRT MAX, VTM GO, RTBF Auvio of Netflix heeft geen apart abonnement op digitale tv meer nodig. Internet en streamingdiensten zijn de enige abonnementen die er nog toe doen. Geen apart tv-abonnement dus, als er enkel via apps wordt gekeken. Zo bespaar je kosten en blijft er budget over voor een extra streamingdienst (zoals Disney+) of nóg iets sneller internet van Mobile Vikings.

Hoe je kiest

Bepaal de benodigde bandbreedte voor je gezin, wat het makkelijkste is op basis van het aantal toestellen of gebruikers. Reken ongeveer 5 tot 25 Mbps (de bandbreedte wordt uitgedrukt in Megabit per seconde) per apparaat dat gelijktijdig wordt gebruikt. Streamen in 4K vereist meer Mbps dan bijvoorbeeld het streamen van muziek, terwijl online gaming eronder of erboven kan liggen (afhankelijk van hoe zwaar een spel is).

Surfen: 1 tot 5 Mbps

1 tot 5 Mbps Muziek streamen: 1 tot 2 Mbps

1 tot 2 Mbps Streamen in HD: 5 tot 15 Mbps

5 tot 15 Mbps Streamen in 4K: 15 Mbps of meer

15 Mbps of meer Lichte games: 15 tot 50 Mbps

15 tot 50 Mbps Zware games: 50 Mbps of meer