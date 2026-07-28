Vrouw van Wesley Sonck pakt uit met bikinifoto: “Nee, ik heb geen perfect lichaam”

Virginie Van Mol, de vrouw van gewezen profvoetballer Wesley Sonck, heeft een mooie foto gedeeld. “Prachtig lichaam”, klinkt het in de reacties.
Virginie Van Mol onderhoudt haar lichaam optimaal en helpt anderen met afvallen, zonder medicatie. De 47-jarige onderneemster en vrouw van voormalig Rode Duivel Wesley Sonck postte een kiekje op Instagram waarop ze in een gele bikini poseert. “Ik ben 48. En nee… ik heb geen perfect lichaam. Maar ik weet wél wat werkt. En vooral: ik doe het ook zelf. Geen quick fixes, wel deze combinatie die resultaat geeft”, schrijft ze erbij, waarna ze uitlegt hoe ze dat resultaat bereikt heeft.
Bewondering
In de reacties verschijnt niets dan lof voor de knappe blondine. “Voor mij heb je wél het perfecte lichaam”, “Prachtig lichaam”, “Niet perfect, maar wel heel dicht in de buurt”, en “Mooie foto”, lezen we onder meer in de reacties.
Foto: Instagram
Blijf niks missen!
Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.
Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.