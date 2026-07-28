Sarah Puttemans toont realiteit achter ‘sensueel’ aanbrengen van bodylotion (video)

Sarah Puttemans heeft een hilarisch filmpje gedeeld op Instagram. “Hahaha, zo waar!”, klinkt het in de reacties.

Mannen die iets te veel films gekeken hebben, denken misschien dat vrouwen hun bodylotion altijd sensueel aanbrengen. De realiteit ziet er echter iets anders uit, zo maakt Sarah Puttemans op geestige wijze duidelijk op Instagram.

Realiteit

De 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst doet het eerst zo elegant mogelijk om vervolgens te tonen hoe het er écht aan toegaat. “Hoe mannen denken dat vrouwen bodylotion aanbrengen… en hoe het écht gaat”, schrijft ze erbij.

Hilariteit

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “Je weet het toch”, “Hahaha, zo waar!”, “Zeker met zelfbruiner erin”, en “Waarom heb ik dit vier keer bekeken?”, lezen we onder meer.

Foto: Instagram