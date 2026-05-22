Dit drink je beter wél (en niet) tijdens warme dagen

Officieel is het nog geen zomer, maar met deze temperaturen voelt het alvast zo aan. Voldoende drinken is bij warm weer erg belangrijk, al zijn niet alle drankjes even ideaal…

Water blijft natuurlijk de absolute topper. Voeg eventueel wat citroen, munt of komkommer toe voor extra smaak. Ook thee kan verrassend goed helpen: warme drankjes geven je lichaam namelijk een seintje om af te koelen. En ja, ook koffie mag gerust. Een ijskoffie smaakt trouwens dubbel zo goed in de zon. Voel je je wat slap door het zweten? Dan kan een kopje bouillon wonderen doen.

Liever vermijden

IJskoud water lijkt heerlijk, maar kan soms voor maagkrampen zorgen. Frisdrank lest je dorst dan weer minder goed door alle suiker en cafeïne. En alcohol? Hoe gezellig dat aperitiefje op het terras ook is: alcohol droogt je lichaam sneller uit. Wissel dus altijd af met een glas water.

