Met dit warme weer gaan wandelen? Hier moet je op letten!

Met temperaturen die richting zomerse records gaan, krijgen veel mensen spontaan zin om een wandeling te maken. Begrijpelijk, want wat frisse lucht en stappen zetten in de zon doet wonderen. Toch kan warm weer verraderlijk zijn als je te lang of te intensief beweegt. Gelukkig kom je met een paar simpele tips al een heel eind.

Drink genoeg water

Tijdens het wandelen verlies je sneller vocht door te zweten. Zorg dus dat je voldoende drinkt, ook als je nog geen dorst hebt. Een flesje water meenemen is absoluut geen overbodige luxe.

Vermijd de heetste momenten

Tussen de middag en de late namiddag is de zon op haar sterkst. Wie slim is, kiest voor een ochtendwandeling of trekt er pas ’s avonds op uit. Wandel je toch overdag? Zoek dan zoveel mogelijk schaduw op, bijvoorbeeld in een bos of park.

Draag lichte kleding

Donkere of dikke kleren houden warmte vast. Kies liever voor luchtige, lichte stoffen waarin je lichaam beter kan afkoelen. Een pet of zonnebril kan ook helpen tegen de felle zon.

Let extra op met honden

Ook viervoeters kunnen last krijgen van de hitte. Asfalt en zand kunnen erg warm worden voor hun pootjes. Plan wandelingen daarom iets korter en vermijd wilde sprintjes achter een bal aan.

Hou het rustig

Een wandeling bij warm weer hoeft geen topsport te zijn. Luister naar je lichaam, wandel op een comfortabel tempo en neem af en toe even pauze.

Kortom: met een beetje gezond verstand kan wandelen in de zon nog altijd heerlijk zijn. En toegegeven: onderweg stoppen voor een ijsje maakt het alleen maar beter.

