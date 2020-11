Het is herfst en dat betekent dat we weer volop aan de warme drankjes zitten. Of je nu kiest voor een kop koffie, een mok thee of een heerlijke warme chocolademelk: hoe warmer, hoe beter. Natuurlijk is de ene warme choco de andere niet en iedereen heeft wel zo z’n eigen recept, maar op TikTok doet een wel erg interessante techniek de ronde.

Als je een warme chocolademelk klaarmaakt, kies je waarschijnlijk voor een of andere vorm van cacaopoeder of voor een reep chocolade die je in een pannetje laat smelten. En hoewel beide technieken tot een mooi resultaat kunnen leiden, zijn wij toch vooral benieuwd naar de nieuwste culinaire TikTok-trend.

Praline

Op het sociale mediaplatform doet namelijk een wel erg bijzondere vorm van warme chocolademelk de ronde. In dit geval neem je geen poeder of reep als basis, maar een soort praline. Die lijkt qua vorm wat op een melo-cake, maar is gevuld met allerlei lekkers. Denk bijvoorbeeld aan marshmallows, karamel of Nutella. Je legt de praline vervolgens op de bodem van je mok en overgiet die met warme melk. De praline gaat smelten en de verrassing binnenin mengt zich met de melk tot een overheerlijk geheel. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus kies vooral voor een variant die jij er lekker vindt uitzien. Aangezien dit soort pralines bij ons nog niet zo bekend zijn, moet je wellicht even zoeken in de supermarkt, maar wij gokken dat een gewone praline ook al goed werkt.

