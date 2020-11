Zo’n 70% van de consumenten hecht belang aan de milieuvriendelijkheid van huishoudproducten, blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop. Er is echter een groot gebrek aan beschikbare en betrouwbare informatie over deze producten. De consumentenorganisatie start daarom een nieuw project om ons de mogelijkheid te bieden een leidende rol te spelen op weg naar meer duurzaamheid.

In september peilde Test Aankoop bij meer dan duizend personen tussen 25 en 79 jaar oud naar hun mening en gedrag als het gaat over de ecologische impact van huishouddetergenten en de beschikbare informatie op hun verpakking. Niet minder dan 70% van de Belgische consumenten schenkt aandacht aan milieuaspecten bij aankoop van huishoudproducten. Een op de vijf laat zich bij een aankoop zelfs sterk leiden door deze aspecten.

Te weinig info

Maar amper 10% van de Belgen vindt zich voldoende geïnformeerd over de ecologische impact van huishouddetergenten, 44% vindt zich zelfs slecht of te weinig geïnformeerd. Opvallend: meer dan de helft van de bevraagde consumenten heeft geen vertrouwen in claims van ecologische aard. Zo denkt 52% dat ecologische claims op huishoudproducten enkel marketingtrucjes zijn met de bedoeling het vervuilende effect van deze producten te verdoezelen. 94% van de respondenten is bovendien van mening dat de presentatie van de milieueffecten van huishouddetergenten moet worden gestandaardiseerd (bijvoorbeeld een logo of een kleur).

CLEAN-project

Euroconsumers, de internationale koepel waar ook Test Aankoop deel van uitmaakt, heeft daarom het CLEAN-project ontwikkeld. Dat project heeft als doel om consumenten correct in te lichten over prestaties en milieu-impact van huishoudproducten en om de aandacht te trekken door bedrieglijke en onbewezen ecologische claims te signaleren. Daarnaast moet het project consumenten ook aanmoedigen om gebruik te maken en te vertrouwen op bestaande eco-labels.

Eenduidig label

Om deze doelstellingen te bewerkstelligen, zullen de verenigingen van fabrikanten en producenten hun testprotocollen voor vaatwasproducten, afwasmiddelen, allesreinigers en badkamerreinigers grondig herzien. Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) liet eerder al verstaan de wildgroei van labels te willen beperken, om zo de voorkeur te geven aan correcte en duidelijke informatie voor de consument. Test Aankoop voelt zich dan ook gesteund door die uitspraak.

