Amerikaanse wetenschappers werken aan een smartphone-app waarmee je met één hoest in je telefoon kan testen of je besmet bent met het coronavirus. Artificiële intelligentie kan een coronahoest, die erg typisch klinkt, onderscheiden van een normale hoest. Binnen enkele maanden kan de app klaar zijn.

Vergeet dagenlang wachten op het resultaat van je coronatest: binnenkort komt er een corona-app waarmee je met één hoest in je telefoon kan weten of je corona hebt. Althans, als het van Amerikaanse wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) afhangt. Die hebben namelijk ontdekt dat de hoest van mensen die besmet zijn met het coronavirus anders klinkt dan een normale hoest – zelfs bij asymptomatische coronapatiënten.

“Wij kunnen met ons gehoor niet herkennen aan welke ziekte iemand lijdt, maar een computer wel”, legt Longarts Lieven Dupont (KULeuven) uit in ‘Nieuwe Feiten’ op Radio 1. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van software met artificiële intelligentie (AI).

Asymptomatisch

De software werd eigenlijk ontwikkeld om de ziekte van Alzheimer te kunnen herkennen. Dat doet het aan de hand van van vier parameters van het stemgeluid: de sterkte van de stembanden, gemoedsgesteldheid, longcapaciteit en spierverslapping. Maar wonderwel kon de software ook getraind worden om Covid-19 op te sporen.

In 98,5 procent van de gevallen kon de artificiële intelligentie een corona-hoest van een gezonde hoest onderscheiden. Wel is de software enkel bedoeld voor asymptomatische coronapatiënten, zo benadrukt ontwikkelaar Brian Subirana. Ideaal dus voor wie een risicocontact heeft gehad, maar zelf geen symptomen ervaart.

Researchers have found that asymptomatic Covid-19 patients may have distinctive coughs. Indecipherable to the human ear, the differences can be picked up by artificial intelligence. Cellphone-recorded coughs could provide a convenient screening tool. https://t.co/OyHqC2KqNk pic.twitter.com/0kYdEIXQkd — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 29, 2020

MIT werkt nu samen met een bedrijf om hun software in een gratis corona-app te gieten. Die moet dan nog worden goedgekeurd. Ook worden er met de hulp van ziekenhuizen nog een aantal zaken verfijnd, want het nadeel is dat de software voorlopig nog in 17 procent van de gevallen een valse positieve aangeeft (dit wil zeggen iemand die als besmet wordt beschouwd, maar dat niet is).

Pandemieën worden verleden tijd

Binnen een paar maanden zou de corona-app dus mogelijk ook bij ons beschikbaar kunnen zijn. En wat de verdere toekomst betreft, dromen de onderzoekers al van meer. Slimme microfoons zouden bijvoorbeeld altijd op de achtergrond kunnen aanstaan om zo te detecteren of we zonder dat we het weten een ziekte onder de leden hebben.

“Pandemieën kunnen tot het verleden behoren als dergelijke tools altijd in de achtergrond aanstaan en steeds verbeterd worden”, besluiten de onderzoekers. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Het bericht In de nieuwe corona-app ontdek je met één hoest in je gsm of je besmet bent verscheen eerst op Metro.