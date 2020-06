Ben je eerder van het luie type? En heb je een aantal extra coronakilo’s gekweekt? Goed nieuws, want uit onderzoek van enkele Amerikaanse endocrinologen blijkt dat je kan afvallen met dagelijkse, doodnormale bewegingen. Ze noemen het ook wel ‘fidgeten’.

We zitten vandaag veel te veel op een stoel of in de zetel en we bewegen te weinig. Daardoor is overgewicht helaas geen uitzondering meer en die coronacrisis was natuurlijk geen hulpmiddel. Volgens een studie van een aantal Amerikaanse onderzoekers van de Endocrine Research Unit blijkt dat je zonder veel te doen ook kan afvallen. Dat heet ‘fidgeten’.

Kleine bewegingen met je lichaam

De World Health Organization (WHO) zegt dat je dikker wordt als je dagelijks 100 tot 200 kilocalorieën (kcal) meer eet dan wat is toegestaan. Voor vrouwen bedraagt die dagelijkse hoeveelheid 2.000 kcal en voor mannen 2.500 kcal. Als je gaat ‘fidgeten’ dan ga je kleine bewegingen met je lichaam maken. Het gaat eigenlijk om dagelijkse acties zoals met je voeten tikken (350 kcal), met je computermuis klikken (142 kcal per 100 clicks), met je benen schudden (100 kcal per uur) en je billen aanspannen (35 kcal per uur). Je kan het dus altijd en overal doen en je moet er niks voor kunnen. Gemakkelijk toch?

Of je nu echt kan afvallen met fidgeten is moeilijk te zeggen, maar het is wel handig om op gewicht te blijven zonder een streng dieet te volgen of te gaan sporten. Maar uiteraard is een vitale en bewuste levensstijl wel ontzettend belangrijk. Gezonde en gevarieerde voeding is daarvoor noodzakelijk en van af en toe eens echt te gaan sporten, ga je niet dood hé!

