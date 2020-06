De sluiting van de concertzalen en de clubs en de annulering van de zomerfestivals betekenden een zware klap voor de muzieksector. De maatregelen zijn zeker noodzakelijk, maar ze hebben ook dramatische gevolgen voor talloze artiesten. Toch is de muziek ook tijdens de lockdown blijven spelen. De Belgen hebben een hoop inventiviteit aan de dag gelegd om hun liefde voor muziek te beleven, in afwachting van een terugkeer naar de normale situatie.

Al meer dan drie maanden leeft België op het ritme van het coronavirus en levert ons land zware inspanningen om de pandemie in te dijken. Een van de rechtstreekse gevolgen van deze ongeziene crisis was dat sectoren zoals cultuur, en meer bepaald muziek, op zijn minst gedeeltelijk de pauzeknop moesten indrukken. Gedeeltelijk, want ondanks de sluiting van de cafés, bars, concertzalen en clubs en ondanks de annulering van de zomerfestivals en andere culturele evenementen is muziek ook tijdens de lockdown deel gebleven van ons dagelijks leven.

Van de computer…

Als er één toestel heeft geholpen om onze collectieve honger naar concerten en muziek te stillen, dan is het wel de computer. Op de sociale netwerken brachten de artiesten optreden na optreden, soms om het verzorgend personeel te bedanken en te steunen, maar vooral om hun fans te entertainen.

De Belgische dj Henri PFR gebruikte de lockdown als uitgelezen moment om zich creatief uit te leven, samen met R.O en zangeres Raphaella. Op 18 maart vroeg hij zijn fans om hem geluiden uit hun dagelijks leven te sturen, van eenvoudig handgeklap tot het kloppende hart van een baby. Enkele weken later presenteerde hij met ‘Lockdown Music’ een mix van niet minder 120 samples, een unieke song in de discografie van de Brusselse artiest.

Voor Løyd, een Brusselse dj die pas zijn eerste album had uitgebracht, had de crisis een tweevoudige impact. «Aan de ene kant werden de concerten die ik zou spelen en de festivaltournee die ik gepland had geannuleerd», vertelt Maxence Lemaire (zoals hij echt heet). «Dat was een zware tegenvaller omdat ik daarop gerekend had om mijn album te promoten. Aan de andere kant heb ik die tijd wel bij mij thuis kunnen investeren in nieuwe songs. Op dat vlak heb ik een reuzensprong gemaakt.» Veel artiesten zagen hun concertdata uitgesteld tot het najaar. Voor hen is deze periode troebel en bijzonder onzeker. In afwachting van nieuwe richtlijnen van de overheid kunnen ze zich gelukkig wel optrekken aan een hele reeks online initiatieven.

Bepaalde festivals hebben bijvoorbeeld beslist om toch door te zetten, met een aanpak die aangepast is aan de gezondheidscrisis. Zo doopte ‘Welcome Spring!’, een evenement dat elk jaar aan het begin van de lente plaatsvindt in Louvain-la-Neuve, zich om tot ‘Welcome Stream! Festival’. Gedurende een hele avond gaven de artiesten online het beste van zichzelf, en de opbrengsten van het festival gingen naar het verzorgend personeel. Ook Løyd stond toen op de affiche. «Dat was cool», herinnert hij zich. «Hoewel het evenement geannuleerd was, hebben we toch een tof alternatief gecreëerd waarmee we de aandacht konden trekken. Alleen is de nieuwigheid er snel af, want als je in je eentje van bij je thuis optreedt, mis je toch het contact met het publiek.»

Anderen hebben zo goed mogelijk geprobeerd om steun te bieden aan de Belgische muziekscene, die een periode van schaarste meemaakt. ‘Stream!t’ lanceerde bijvoorbeeld een eclectische playlist, 100% Belgisch. Met artiesten als Mustii, Alice on the Roof en Typh Barrow, aangevuld met opkomende jonge bands, wil de playlist onze nationale parels zichtbaarheid geven op de voornaamste streamingplatforms. Ook Studio Brussel lanceerde een stream met de hele dag (en nacht) door Belgische muziek, ‘#ikluisterbelgisch’. De zender organiseerde bovendien al twee online concertavonden, met exclusieve optredens van onder meer Selah Sue, Netsky en Brihang.

…tot het balkon

De muziek viel de voorbije weken vooral online te vinden, maar ook op onze balkons gaf ze teken van leven. Overal in België vergastten zowel ontluikende muzikanten als artiesten met meer ervaring de buitenwereld op een portie muzikale zalf voor de ziel. Vaak gebeurde dat rond 20 uur, het moment waarop we met zijn allen hulde brachten aan het verzorgend personeel.

In die optiek vindt op 1 juli overal in België de ‘Balcon Parade’ plaats. Concreet gesteld is de Balcon Parade een mobiele attractie die bestaat uit verschillende vrachtwagens met open laadbak. Die zullen traag door de straten rijden zonder ooit te stoppen, begeleid door de lokale autoriteiten. Vooralsnog is er geen enkele naam bekendgemaakt maar verschillende groepen die oorspronkelijk op de zomerpodia zouden staan zullen live van jetje geven. Het evenement zal zeker plaatsvinden, wat er ook gebeurt in België.

Spotify schiet de Belgische artiesten te hulp Sinds begin april en tot het eind van het jaar zal Spotify elke vrijdag een groep of een artiest die een album of een single uitbrengt in de schijnwerpers plaatsen. Tijdens heel de lockdown zal het om Belgische artiesten gaan. De campagne heet ‘New Music Friday’, richt zich op de lange termijn, en herinnert ons eraan dat muziek een uitstekend ontspannings- en ontsnappingsmiddel is, ook in deze lastige periode. Om het initiatief te ondersteunen, plaatst Spotify op twee strategische locaties digitale borden, in samenwerking met reclameregie Blow-Up Media. Het eerste is opgesteld aan de ingang van de Ravensteingalerij in Brussel, het twee op de Meir in Antwerpen.

