Brussel staat op plaats 78 op de ranglijst van duurste steden voor expats van adviesbureau Mercer. Onze hoofdstad zakt daarmee één plaatsje in de jaarlijkse ranglijst. Hongkong is voor het derde jaar op rij de duurste stad.

Bij de rangschikking met de 209 duurste steden voor expats wordt rekening gehouden met onder meer de kost om te wonen, transport, eten of vrije tijd.

Asjchabad zowaar op twee

De Turkmeense hoofdstad Asjchabad steeg van plek 7 naar 2 op de ranglijst en nam die plek over van Tokio, nu op 3. In de top 10 staan verder ook de Zwitserse steden Zürich (4), Bern (8) en Genève (9). New York is de enige stad uit de Verenigde Staten boven in de lijst, op plek 6. Singapore staat op 5, Shanghai op 7 en Peking op 10.

Europese steden

Parijs en Milaan daalden op de ranglijst naar respectievelijk de 50e en 47e positie. Ook alle Duitse steden daalden. München (72) is daarbij duurder dan Frankfurt (76) en Berlijn (82). Britse steden lieten dan weer een stijging zien op de durestedenlijst, met Londen als duurste op plaats 19. Amsterdam zakt zes treden naar 64.

Tunis

Wie zo min mogelijk wil uitgeven aan het dagelijkse leven, moet zich overigens vestigen in het Tunesische Tunis. Daar is het dagelijks leven van expats voor het tweede jaar op rij het goedkoopst.

Corona

Uit het onderzoek blijkt verder dat de corona-pandemie van invloed is op wat mensen wereldwijd kopen. Bepaalde categorieën, zoals ‘comfort food’, schoonmaakmiddelen en entertainment voor in huis (zoals bordspelletjes en games) worden relatief vaker aangeschaft, aldus Mercer. Luxe voedsel kost het meest in Hong Kong, voor schoonmaakmiddelen betaal je het meest in New York en entertainment voor in huis is het duurst in Mexico City.

