Heb je nu alweer slecht geslapen? Ga dan eens naar een tuincentrum en koop een plant. Ze geven je kamer niet alleen een frisse look, maar het helpt ook voor een betere nachtrust. Zo zuiveren die groene blaadjes bijvoorbeeld de lucht en verjagen ze alle muggen. Ontdek snel welke planten je daarvoor in huis moet halen!

Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk om overdag optimaal te kunnen functioneren. Er is niets zo vervelend als de hele nacht wakker in bed te liggen en iedere minuut voorbij zien tikken. Heb je al eens geprobeerd om een plant op je nachtkastje te zetten? Er zijn maar liefst vijf planten die je kunnen helpen om in dromenland te geraken.

Kentiapalm

De Kentiapalm zorgt ervoor dat je kan slapen in zuivere lucht, want dit natuurwonder haalt alle vieze deeltjes uit je kamer. Tijdens het dutten adem je zuurstof in en CO2 uit. Die concentratie kooldioxide neemt natuurlijk toe in de loop van de nacht waardoor je weinig gezonde lucht binnenkrijgt. Het is een van de weinige palmen die in het donker kan staan.

Ficus

Ook de Ficus zet CO2 om in zuurstof en verbetert daarnaast de luchtvochtigheid in je huis. Zet ook zeker je raam open zodat je kan slapen in gezonde lucht.

Vleesetende planten

In de zomer zitten er soms muggen in je kamer en dat is vervelend. Ze houden je wakker en de dag erop heb je veel jeuk. Vleesetende planten maken een einde aan die vervelende beestjes en eten ze op. Geweldig, toch?!



Calathea

Als je altijd veel te laat gaat slapen, kan de Calathea-plant je misschien wel helpen. De bladeren sluiten wanneer het donker wordt, dus zo weet jij wanneer je je bed moet inkruipen.

Monstera

De Monstera brengt je tot slot veel geluk in het leven en laat je stevig dromen.

Haal dus snel een van deze planten in huis en test of het bij jou werkt!

