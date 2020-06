Hoe veel we ook van koffie houden, soms gebeurt het nu eenmaal dat je overblijft met een restje koud geworden koffie die je liever niet meer opdrinkt. Zonde, maar dat betekent niet dat je dat kletsje meteen hoeft weg te gieten. Je kan je restjes koffie namelijk makkelijk hergebruiken voor talloze taakjes in huis.

Wil je liever zo weinig mogelijk voedsel (en drank) verspillen, dan is dit het moment om je oren te spitsen. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken is die koud geworden koffie allesbehalve gedoemd om in de afvoergoot te eindigen. Wij vonden vijf manieren om je restjes in de toekomst een tweede leven te geven.

Siroop

Wie houdt van een kopje ijskoffie of een bolletje ijs met koffiesmaak, heeft vast weleens van koffiesiroop gehoord. Het is een makkelijke manier om het heerlijke aroma thuis toe te voegen aan milkshakes, ijsjes en andere verfrissingen. Heb je redelijk wat koude koffie over, dan volstaat het om die in een pannetje aan de kook te brengen met een gelijke hoeveelheid suiker. Laat indikken tot je een smeuïge siroop bekomt en giet vervolgens in een afgesloten fles. Je kan dit brouwsel enkele weken in de koelkast bewaren en naar eigen smaak toevoegen aan wat je maar wil.

Plantenvoeding

Een kopje hete koffie op je planten gieten is geen goed idee, maar koude koffie komt hier wel goed van pas. Het brouwsel bevat namelijk potassium en magnesium, wat de groei van je planten bevordert. Je kan een keer per week één deel koffie op vier delen water in je gieter doen en hiermee je groene vriendjes besproeien. Let er uiteraard wel voor op dat je geen suiker of andere zoetstoffen aan de koffie hebt toegevoegd, want dat zou weleens ongewenste beestjes kunnen aantrekken.

IJsklontjes

Een van de makkelijkste manieren om restjes koffie op te gebruiken is wellicht door ze in een ijsblokjesvorm te gieten. Bij warm weer kan je die vervolgens in je ijskoffie doen. In tegenstelling tot gewone ijsblokjes zullen deze je koffie niet waterig maken naarmate ze smelten.

Meubelverf

Heb je een leuk tweedehands meubel gekocht, maar kan dat wel een opfrisbeurt gebruiken? Ook hiervoor kan je koffie gebruiken. Schuur het hout eerst op om verf- en vernisresten te verwijderen. Vervolgens neem je een oude doek die je in je koude koffie doopt en smeer je dit uit over het hout. Hoe meer koffie, hoe donkerder je meubel uiteindelijk zal zijn.

Marinade

Koffie als drank of in desserten is alom gekend, maar wist je dat je de lekkernij ook in je hartige gerechten kan gebruiken? Vooral varkensvlees, steak en zelfs sommige vissoorten zijn erg lekker met een marinade waarin koffie verwerkt zit. Combineer bijvoorbeeld met bruine suiker en mosterd om een lekkere smaak te bekomen.

Het bericht Vijf manieren om je restjes koffie te gebruiken verscheen eerst op Metro.