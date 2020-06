Safe Distance Ballet – G-Star RAW X Dutch National Ballet

Samen dansen op 1,5 meter afstand? Dat kan! G-Star RAW en Het Nationale Ballet hebben de krachten gebundeld voor een unieke samenwerking waarbij de ‘nieuwe realiteit’: social distancing, op een artistieke manier gevisualiseerd wordt. In deze choreografie van Remi Wörtmeyer danst Kira Hilli in een een indrukwekkende denim tutu met een doorsnede van 3 meter. Samen met Manu Kumar danst zij door de straten van Amsterdam en in ons lege theater op de muziek van Joris Voorn. Stay safe and keep on dancing! Concept: The Family AmsterdamRegisseur: Mathieu GremilletChoreografie: Remi WörtmeyerProductie: The Family Amsterdam ism Nationale Opera & Ballet Director of Photography: Bas Goossens (Ministry of Frames) Tutu design en creatie: G-Star RAW Tutu constructie: Nationale Opera & BalletMuziek Supervisie: Rogier van Twuijver (Modern Day Composers)Muziek gecomponeerd en gearrangeerd door: Joris Voorn, Boy BianchiMusici Het Balletorkest: Robert Cekov (viool), Jan-Eelco Prins (viool), Arwen Salama-Van der Burg (viola), Artur Trajko (cello)Dansers Het Nationale Ballet: Kira Hilli (main), Manu Kumar (main), Sebia Plantefève, Giovanni Princic, Daniel Silva, Tess Sturmann, Elisabeth Tonev, Conor WalmsleyEdit: The Compound . . . . . . . .Dancing together 1.5 meters apart? Let’s make it work! G-Star RAW and Dutch National Ballet join forces for a unique collaboration in which the 'new reality', social distancing, is visualized in an artistic way. In this choreography by Remi Wörtmeyer you see Kira Hilli dancing with an impressive 3-meter wide denim tutu. Together with Manu Kumar, she dances in the streets of Amsterdam and in our empty theatre on the music of Joris Voorn. Stay safe and keep on dancing! Concept and production: The Family AmsterdamDirector: Mathieu GremilletChoreography: Remi WörtmeyerProduction: The Family Amsterdam and Nationale Opera & BalletDirector of Photography: Bas Goossens (Ministry of Frames) Tutu design and creation: G-Star RAW Tutu construction: Nationale Opera & BalletMusic supervision: Rogier van Twuijver (Modern Day Composers)Music composed and arranged by: Joris Voorn, Boy BianchiMusicians Het Balletorkest: Robert Cekov (viool), Jan-Eelco Prins (viool), Arwen Salama-Van der Burg (viola), Artur Trajko (cello)Dancers Het Nationale Ballet: Kira Hilli (main), Manu Kumar (main), Sebia Plantefève, Giovanni Princic, Daniel Silva, Tess Sturmann, Elisabeth Tonev, Conor WalmsleyEdit: The Compound

Posted by Het Nationale Ballet – Dutch National Ballet on Friday, June 12, 2020