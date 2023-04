Kunststof tuinmeubelen verven: zo bekom je een perfect resultaat

Een frisse, nieuwe look voor je kunststof tuinmeubelen? Dat kan met een likje verf. Het verven van kunststof kan een uitdagende klus zijn, maar met de juiste voorbereiding en materialen is het zeker mogelijk. Traditionele muurverf is in ieder geval niet geschikt voor kunststof. Gelukkig bestaan er alternatieven die je wel kunt gebruiken en waarmee je bijvoorbeeld je kunststof tuinmeubelen helemaal als nieuw kunt maken.

Waarom traditionele verf niet werkt op kunststof

Kunststof heeft een glad en niet-poreus oppervlak, waardoor traditionele verf vaak niet goed hecht. Het resultaat is meestal een ongelijkmatige laag die snel afbladdert of beschadigd raakt. Om een duurzaam en mooi resultaat te krijgen, is het belangrijk om een verf te gebruiken die speciaal is ontwikkeld voor kunststof. Verf voor kunststof kan je vinden in doe-het-zelfwinkels of bij (online) speciaalzaken als Deverfzaak.nl.

De juiste verf voor kunststof

Bij het kiezen van verf voor kunststof dien je na te gaan of het geschikt is voor dit materiaal en of het gemaakt is voor binnen of buiten. Verf voor buiten dient namelijk bestand te zijn tegen allerlei weersomstandigheden. Sikkens Rubbol XD High Gloss is een goede keuze voor buiten. Dit een lakverf die geschikt is voor kunststof, metaal en hout. Deze verf kan met een kwast of roller worden aangebracht. Afhankelijk van de dekking kan de verf in één of twee lagen worden aangebracht. Wissel tijdens het verven van kunststof steeds horizontaal en verticaal verven af voor een gelijkmatige dekking. Een primer zorgt voor een betere hechting van de verf op het kunststof oppervlak. Het is belangrijk om een primer te kiezen die eveneens geschikt is voor kunststof. Door eerst een primer aan te brengen, zal de uiteindelijke verflaag beter hechten en langer meegaan.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Zorg ervoor dat je alles wat je niet wilt verven, afplakt met schilderstape. Breng een afdekzeil aan op de ondergrond om te voorkomen dat je gaat knoeien met de verf. Maak de kunststof eerst goed schoon en ontvet het, zodat de verf goed kan hechten. Schuur het oppervlak vervolgens op met schuurpapier. Doe dit in cirkelvormige bewegingen. Het opschuren zorgt voor een betere hechting. Verwijder daarna stof met een pluisvrije doek. Verwijder de afplaktape als de verf nog nat is, zodat de verf op een goede manier kan drogen.

Alternatieven voor het verven van kunststof tuinmeubelen

Het verven van verweerde kunststof tuinmeubelen kan een uitstekende optie zijn om ze nieuw leven in te blazen. Als je niet meteen wilt verven, zijn er alternatieve manieren om je kunststof tuinmeubelen op te frissen. Je kunt bijvoorbeeld chloor, azijn of soda gebruiken om kunststof tuinmeubelen op te frissen. Dit zijn echte wondermiddeltjes die effectief zijn bij het verwijderen van onder meer vlekken, schimmel en algengroei. Gebruik een zachte borstel en water om het oppervlak te reinigen en spoel het daarna grondig af. Let wel op, want bijvoorbeeld azijn mag je niet overal op aanbrengen. Test bij twijfel altijd eerst op een onopvallend hoekje.