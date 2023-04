Heb jij al gehoord van intermittent fasting?

Grote kans dat je het al eens gehoord of gelezen hebt. Het is de laatste tijd steeds populairder geworden en veel mensen beweren er voordelen van te zien. Maar wat is intermittent fasting precies? En waarom zou je het eigenlijk overwegen? In deze blogpost gaan we dieper in op intermittent fasting, wat het precies is en hoe je ermee kunt beginnen.

Het gaat om wanneer je eet, niet om wat

Intermittent fasting is een populaire eetmethode waarbij men afwisselend vast en eet. Gedurende de “vastperiode” wordt er niets weinig gegeten en tijdens de eetperiode wordt er normaal gegeten.

Er zijn verschillende soorten van intermittent fasting, maar dit zijn de populairste:

– 16/8 Methode: Dit is een methode waarbij je 16 uur vast en 8 uur eet. Dit kan bijvoorbeeld door te lunchen om 12 uur en te dineren om 19 uur.

– OMAD methode: Deze methode bestaat uit een eetfenomeen van één maaltijd per dag. Het betekent dat je gedurende 23 uur vast en dan jouw maaltijden nuttigt in een periode van 1 uur.

– Alternative day fasting: Dit is een methode waar je een volledig dag vast en een dag normaal eet.

Wat mag er wel en wat niet?

Hoewel je tijdens de eetperiode van intermittent fasting normaal mag eten, is het belangrijk om gezond en gebalanceerd te eten. Let er op dat je genoeg vezels, vitamines, mineralen en eiwitten binnenkrijgt.

Tijdens de vastperiode mag je alleen nul calorie dranken drinken, zoals water, koffie of thee. Dus geen pumpkin spice latte of chocolademelk voor een aantal uur.

Voordelen intermittent fasting

De voordelen van intermittent fasting zijn talrijk. Het kan helpen bij het afvallen en het verbeteren van de stofwisseling (soms met extreme resultaten). Door het lichaam te dwingen om te vasten, wordt het gedwongen om opgeslagen vetten te verbranden voor energie. De reddit van intermittent fasting staat alvast vol met voor & na foto’s.

Daarnaast kan intermittent fasting helpen bij het verbeteren van de insulinegevoeligheid. Insuline is het hormoon dat verantwoordelijk is voor het reguleren van de bloedsuikerspiegel.

Door het lichaam regelmatig te laten vasten, kan de insulinegevoeligheid verbeteren en kan het risico op diabetes type 2 worden verlaagd.

Een ander voordeel van intermittent fasting is dat het je tijd kan besparen. Door minder vaak te eten, hoef je minder tijd te besteden aan het bereiden van maaltijden en het doen van boodschappen. Doorblader dus voorbeeld die laatste AH folder en kies voor gezonde, voedzame maaltijden voor je eetperiode.

Nadelen intermittent fasting

Hoewel intermittent fasting veel voordelen kan hebben, zijn er ook enkele nadelen waar men rekening mee moet houden. Allereerst kan het moeilijk zijn om te vasten, vooral in het begin. Het lichaam is gewend aan regelmatige maaltijden en het kan even duren voordat het zich aanpast aan het nieuwe eetpatroon.

Tijdens de vastperiode kan het ook moeilijk zijn om het energieniveau op peil te houden en de concentratie vast te houden.

Daarnaast kan intermittent fasting leiden tot overeten tijdens de eetperiode. Het kan verleidelijk zijn om tijdens de eetperiode meer te eten dan normaal omdat men honger heeft.

