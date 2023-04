Influencer toont realiteit achter bikiniplaatje: “Je bent zo’n inspiratie!” (foto)

Met meer dan 200.000 volgers doet Izzie Rodgers het lang niet slecht op Instagram.

Dat er op het populaire sociale netwerk weleens foto’s en video’s de revue passeren die geen realistisch beeld geven, is geweten. Maar daar doet Izzie duidelijk niet aan mee. Haar pagina staat vol bloedeerlijke plaatjes. En die vallen duidelijk in de smaak. Ze draagt body positivity dan ook hoog in het vaandel. Zo toonde ze recent de realiteit achter een bikiniplaatje. “Wat je ziet is niet altijd wat je krijgt”, opent ze bij onderstaande foto. “Toen ik op zoek was naar inspiratie over welke content ik moet maken als ik ga skiën, kwam ik dit soort bikinifoto’s veel tegen. Dus ik dacht: ik geef jullie mijn versie 💖🫶🏼. Vergeet niet dat je een mens bent en geen zandloper. We zien er allemaal anders uit vanuit verschillende hoeken omdat we levende, ademende, bewegende wezens zijn. De manier waarop mijn liefde voor mijn kleine buikje is gegroeid, betekent veel voor mij 💖🤌🏼. Zelfliefde gaat over het veranderen van je perspectief en ik hoop dat deze foto helpt🫶🏼”, besluit ze.

“Je bent zo’n inspiratie!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je bent zo’n inspiratie”, klinkt het. “Dit helpt zo hard. Bedankt om jezelf te zijn”, gaat het verder. “Het realistische beeld (rechts, red.) is veel beter”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan!