Het coronavirus heeft een enorme impact op hoe we met mensen omgaan. Plots staan we stil bij elk menselijk contact en proberen we om onze interacties tot een minimum te beperken. Maar nu we weer op vakantie mogen (in eigen land), is dat wat minder vanzelfsprekend. Het nieuwe hotel The Librarian in Gent komt met de ideale oplossing.

De meeste hotelverblijven beginnen aan de balie, waar je van een receptionist(e) uitleg krijgt over je verblijf. Tijdens de coronacrisis is dat echter niet zo vanzelfsprekend, want je wil liever niet met al te veel mensen in contact komen. Om dat probleem op te lossen, komt The Librarian met een volledig contactloos concept.

Virtueel contact

Het nieuwe Gentse hotel opende de deuren op 8 juni en trekt meteen de aandacht. In tegenstelling tot elders vind je hier namelijk geen receptionist(e) of wachtrij. Je hele verblijf, van de reservatie tot de check-out, verloopt virtueel. Via WhatsApp, sms, Instagram, Viber, Facebook Messenger, e-mail of telefoon kan je de virtuele receptie 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereiken. Voor de rest kan je in alle rust genieten van je verblijf in één van de negen kamers. Die zijn van alle comfort voorzien en zien er bovendien uit om door een ringetje te halen. Denk: veel wit, houten accenten, grote ramen… Wij hebben alvast zin om in bed te ploffen en te genieten van een weekendje Gent!

Prijzen starten vanaf 65 euro per nacht en meer info vind je hier.

Het bericht In dit nieuwe hotel in Gent kan je volledig contactloos logeren verscheen eerst op Metro.