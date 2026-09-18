Eten over de houdbaarheidsdatum? In deze gevallen gooi je het beter meteen weg

Even ruiken en proeven om te checken of iets nog eetbaar is? Vaak kan dat prima, maar bij sommige voedingsmiddelen neem je beter geen risico.

Belangrijk is eerst het verschil tussen THT en TGT. ‘Ten minste houdbaar tot’ (THT) gaat vooral over de kwaliteit. Producten kunnen na die datum dus nog perfect eetbaar zijn. Bij ‘te gebruiken tot’ (TGT) draait het daarentegen om voedselveiligheid. Is die datum verstreken, dan eet je het product beter niet meer.

Bacteriën

Vooral bij vers vlees, vleeswaren, rauwe vis en andere producten met een TGT-datum moet je voorzichtig zijn. Schadelijke bacteriën zijn namelijk niet altijd te zien of te ruiken. Ook bij zuigelingenvoeding volg je de houdbaarheidsdatum en bewaarinstructies strikt. Bij zachte kazen zoals roomkaas en ricotta is schimmel eveneens een reden om het product weg te gooien. Anders dan bij harde kaas kan de schimmel zich door het hele product verspreiden. Hetzelfde geldt voor zacht fruit: controleer bij schimmel ook goed de andere vruchten in het bakje.

Eieren en restjes

Eieren hebben doorgaans een THT-datum en kunnen na die datum soms nog gebruikt worden. Bak of kook ze dan wel goed. Een ei dat blijft drijven in water is trouwens vooral een teken dat het ouder is, niet dat het automatisch onveilig is. Ook restjes verdienen aandacht. Bewaar bereide gerechten maximaal twee dagen in de koelkast en laat ze niet langer dan twee uur buiten de koelkast staan.

Kijken, ruiken en proeven

Bij droge producten zoals pasta, rijst, kruiden en koffie is de THT-datum veel minder strikt. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld noten en olie. Kijk, ruik en proef: ruikt of smaakt iets vreemd, dan kan het alsnog de vuilnisbak in.

Foto: Shutterstock