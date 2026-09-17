Leen Demaré oogst lof met nieuwe look: “Prachtig!” (foto)

Leen Demaré heeft zich een nieuwe coupe laten aanmeten. Ze deelde het resultaat met haar volgers.

De zomer komt stilaan ten einde, dus kiezen veel mensen voor een ander kapsel. Ook Leen Demaré bracht een bezoekje aan de kapper en koos voor een halflang blond kapsel met laagjes, een diepe zijscheiding en speels naar buiten geföhnde punten. “De Nieuwe Coupe”, schrijft ze trots op Instagram.

Bewondering

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden over de nieuwe haardos van de 64-jarige Nostalgie Plus-presentatrice. “Supermooi!”, “Prachtig!”, “Knap! Wat zeg ik? SUPERKNAP!” en “Top” zijn slechts een greep uit de positieve reacties.

Foto: Instagram