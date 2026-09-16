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Luxejacht is te hoog om onder brug te geraken: “Nu is het een cabrio geworden” (video)

Den B.
Door Den B.
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Dat moet pijn doen aan de portefeuille.

Op sociale media gaat een opvallend filmpje rond van een luxejacht dat onder een brug probeert te varen. Alleen blijkt het vaartuig nét iets te hoog te zijn. De bovenkant van het jacht scheurt tegen de brug en raakt daarbij stevig beschadigd.

Cabrio

De beelden lokken heel wat reacties uit. “Een beetje van de bovenkant eraf? Nu is het een cabrio geworden”, grapt iemand. “Misschien had hij beter door het midden van de boog gevaren, waar er meer ruimte is”, merkt een ander op. “Hij zal niet meer lachen wanneer hij ziet hoeveel het kost om dat te herstellen”, reageert een laatste kijker.

Foto: Instagram

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