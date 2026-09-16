Jaguar zorgt voor hilariteit met gepersonaliseerde nummerplaat: “Zalig!” (foto)

Je hoort hem het meteen zeggen, toch?

Met hem bedoelen we uiteraard Jeremy Clarkson. De Britse ‘Top Gear’-presentator kon als geen ander “I have a Jaaaaaag” uitspreken. Zijn typische “Jaaaaaag” werd daardoor wereldberoemd. Onlangs spotte iemand een Jaguar F-Type Convertible op onze Belgische wegen. Op zich al een plezier om naar te kijken, maar door de nummerplaat werd het nóg beter. ‘ITSAJAG’ prijkt op de plaat.

Viraal

De foto werd gedeeld in een Facebookgroep voor liefhebbers van grappige en opvallende nummerplaten. “Mooi!”, “Dan nog een V8 5.0 ook. Rijdt wel lekker en is betrouwbaarder dan de V6 3.0”, “Zalig!”, “Een nummerplaat die je alleen maar met de stem van Clarkson kunt lezen!” en “Jammer van die 1.000 euro. Het had natuurlijk gewoon ‘JAAAAAAAG’ moeten zijn”, lezen we in de reacties.

Foto: Facebook