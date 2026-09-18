Man van Olga Leyers doet opvallende uitspraak over haar zussen: “Oei?!” (video)

Giancarlo Angeletti, de man van Olga Leyers, heeft voor hilariteit gezorgd toen hij een vraag kreeg over de zussen Leyers.

Giancarlo en Olga waren vrijdagmorgen te gast in het ochtendprogramma Maarten & Dorothee op Qmusic. Toen Dorothee hem vroeg of het geen heftige clan is om in terecht te komen, antwoordde hij het volgende. “Ja, dat lijkt zo. Ik moet zeggen, ik heb ze alle vier even graag de zussen”, klinkt het. “Oei?!”, reageren Maarten & Dorothee verbaasd. “Allez, Olga het liefst”, verbetert hij zich. “Speciaal antwoord”, knipoogt Dorothee.

Lievelingszus

Vervolgens legt de 45-jarige modeontwerper uit wat hij antwoordt als hij die vraag krijgt van de zussen Leyers. “Ze vragen af en toe elk apart: ‘Wie is uw lievelingszus?’ Dan zeg ik altijd degene die het vraagt”, lacht hij.

Zussen van de partij

Het fragment werd gedeeld op Instagram, waar de zussen er als de kippen bij waren om te reageren. “Gianchi, jij vindt mij de leukste hé”, schrijft Ella. “???Gianx???”, antwoordt een teleurgestelde Billie. Dorien maakt met een verdrietige emoji duidelijk wat ze van zijn antwoord vindt.

Foto: Qmusic