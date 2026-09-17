Ophef over outfit van influencer tijdens NFL-wedstrijd: “Dit is echt ongepast!” (foto’s)

Een Kroatisch model heeft tijdens een Americanfootballwedstrijd voor commotie gezorgd door haar outfit. “Dit is geen stripclub en er komen ook kinderen naar sportwedstrijden”, klinkt het onder meer.

Ivana Knoll was afgelopen zondag aanwezig tijdens de wedstrijd uit de eerste speelweek van het NFL-seizoen tussen de Philadelphia Eagles en de Washington Commanders. De 34-jarige influencer droeg een onthullende top, een ultrakort jeansshortje en een oversized jeansjasje. Achteraf deelde ze enkele foto’s ervan op Instagram.

Geen stripclub

Daar kwamen meteen verontwaardigde reacties binnen. “Wat moet dit voorstellen? Het lijkt erop dat iemand wel héél hard haar best doet om aandacht te krijgen”, “Dit is echt ongepast. Misschien moet ze maar solliciteren bij de plaatselijke stripclub” en “Dit is geen stripclub en er komen ook kinderen naar sportwedstrijden! Ze snakt duidelijk naar aandacht!”, klinkt het kritisch.

Cheerleaders

Anderen vonden de kritiek dan weer misplaatst. “Als ze het wil laten zien, wie houdt haar dan tegen?”, “Wat is het verschil tussen wat zij draagt en wat de cheerleaders dragen? De mannen die hier kritiek op haar geven, zijn dezelfde die Sydney Sweeney toejuichen” en “Je ziet er geweldig uit! Waarom krijgt ze zoveel kritiek? Zonder het jasje draagt ze eigenlijk bijna hetzelfde als de cheerleaders”, lezen we ook in de reacties.

Ivana liet de kritiek echter niet aan haar hart komen. “Sorry, maar er is maar één Knoll Doll”, hield ze het kort op Instagram.

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Foto: Instagram