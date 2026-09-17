Elizabeth Hurley imponeert in bikini: “Tijdloos en stijlvol!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft een pracht van een bikinifoto gedeeld. “De mooiste vrouw ter wereld!”, klinkt het.

Elizabeth Hurley heeft er een zalige zomer op zitten. De 61-jarige Britse actrice postte een vakantiefoto waarop ze dolgelukkig lijkt. Ze poseert in een triangelbikini met blauw-witte strepen en fijne strikbandjes aan het broekje. “Vaarwel aan de beste zomer ooit”, schrijft ze erbij.

Adembenemend

En of ze indruk maakt op haar meer dan drie miljoen volgers. “Absoluut adembenemend”, “Je ziet er altijd prachtig uit”, “Eeuwige godin”, “De mooiste vrouw ter wereld!” en “Het lichaam van een 21-jarige: tijdloos en stijlvol! Zoveel respect”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Shutterstock