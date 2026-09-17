Ellen uit ‘Blind Getrouwd’ eerlijk over Matti: “Dat schrikte me wel wat af”

Ellen praat in een interview openhartig over haar avontuur met Matti. “Het is mooi om te horen dat iemand je leuk vindt. Maar als dat meerdere keren per dag gebeurt, verlang je op een gegeven moment wel naar wat ruimte”, klinkt het.

Ellen (36) en Matti (41) zijn een leuk koppel, al merkte de kijker meteen dat de twee op verschillende snelheden zitten. Matti wil er volledig voor gaan terwijl Ellen zich meer afwachtend opstelt. De sales & event officer legt in TV Familie uit dat het verschil in tempo voor haar een kleine hindernis is. “Het is natuurlijk fijn om complimenten en bevestiging te krijgen, maar Matti zocht heel actief toenadering. Daardoor werd het verschil erg merkbaar. Het is mooi om te horen dat iemand je leuk vindt. Maar als dat meerdere keren per dag gebeurt, verlang je op een gegeven moment wel naar wat ruimte. We kenden elkaar tenslotte amper. Na een tijdje voelde ik die druk dus wel lichtjes opkomen, omdat ik hetzelfde nog niet kon teruggeven. Wat me heel normaal lijkt in die fase”, aldus Ellen.

Kussen

Matti wilde Ellen dan ook vaker een kus geven dan andersom, al vond ze dat geen probleem. “Dat vond ik helemaal niet erg en ik stelde me er weinig vragen bij. Hij bracht het op een mooie manier. Mocht hij zijn gevoelens voortdurend hardop uitgesproken hebben, dan had dat voor mij een stuk beklemmender gevoeld”, klinkt het.

Kinderen

Het is een primeur dat er in ‘Blind Getrouwd’ een kandidaat meedoet die minderjarige kinderen heeft. “Ik was verrast dat het de eerste keer was, maar ik heb het meteen omarmd. Ik hou van kinderen en ben zelf meter, dus ik stond er volledig voor open om zijn dochters te leren kennen. Al vond ik het op de eerste plaats natuurlijk belangrijk om eerst gevoelens voor Matti zelf te ontwikkelen”, verduidelijkt ze.

Nog niet lang alleen

Matti was voor zijn deelname nog niet lang single, iets wat Ellen toch wat deed twijfelen. “Dat schrikte me wel wat af toen ik het ontdekte, want ik neem na een breuk altijd flink de tijd om alles te verwerken. Dat zijn langste periode ooit als single slechts negen maanden was, gaf me toch de indruk dat hij moeite heeft met alleen zijn. Natuurlijk verwerkt iedereen een breuk op zijn manier. Daar bestaan geen vaste regels voor, maar zelf heb ik daar meer tijd voor nodig”, besluit ze.

‘Blind Getrouwd’ is elke maandag en woensdag vanaf 20.35 uur te bekijken bij VTM.