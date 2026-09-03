Relatie-expert onthult opvallend signaal dat je partner mogelijk zal vreemdgaan

Kun je op voorhand weten of iemand je ooit zal bedriegen? Volgens relatie-expert Neil Strauss is er één opvallend signaal dat mogelijk een waarschuwing kan zijn.

In de podcast van Lewis Howes beweert relatie-expert Neil Strauss dat vooral de band die iemand als kind met zijn ouders had later een rol kan spelen in liefdesrelaties. Strauss heeft het over mensen die als kind het gevoel hadden dat ze voor hun ouders moesten zorgen, in plaats van andersom. Volgens hem gaan zij later soms op zoek naar een partner die ze kunnen helpen, veranderen of ‘redden’.

Gevangen voelen

Als dat na verloop van tijd niet lukt, kan er volgens Strauss frustratie ontstaan. “Ze beginnen die persoon kwalijk te nemen, duwen hem of haar weg en gaan vreemd of vertonen ander problematisch gedrag. Ze voelen zich gevangen”, legt hij uit.

Veel discussie

Online zorgt zijn uitleg voor heel wat discussie. “Hij zit er helemaal op”, “Nu ik erover nadenk, herken ik dit bij heel wat mensen!” en “Ik heb dit zelf van dichtbij meegemaakt en nu begrijp ik het veel beter”, klinkt het bij mensen die zich in zijn uitleg kunnen vinden. Lang niet iedereen is echter overtuigd. “Ik ben het er totaal niet mee eens”, “Ik had zelf die mentaliteit om iemand te willen ‘redden’ toen ik zestien jaar getrouwd was en ben altijd trouw gebleven. Nu ben ik gescheiden en nog steeds niet op zoek naar iemand die ik kan redden” en “Uit mijn ervaring zijn mensen met een vermijdende hechtingsstijl eerder geneigd om vreemd te gaan. De gever niet, de nemer wel… Gebruiken en vervolgens afdanken of afstand nemen”, luidt het in het kritische kamp.

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