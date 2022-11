Dit zijn de beste seksstandjes om je buik, billen en armen te trainen

Het is geen geheim dat een goeie vrijpartij een geweldig excuus is om veel energie te verbranden, maar sommige bewegingen en manoeuvres kunnen ondertussen nóg meer helpen om jezelf te trainen en fitter te worden. Het aangename aan het minder aangename koppelen? Zéker!

En daar ben je niet alleen in, want bijna de helft van de Britten ziet seks als een workout. Eén op de vier houdt het zelfs zo nauwlettend in het oog dat ze ook hun hartslag en aantal verbrande calorieën meten. Voor de meeste mensen zijn op zijn hondjes, cowgirl en missionaris de meest fysiek intensieve posities. Maar een expert heeft nu onthuld welke standjes ook je buikspieren, borst, benen en billen trainen. Meteen goed nieuws: de meeste standjes zijn goed voor je buikspieren. Wil je er echter op focussen? Dan kan je de ‘love tug’, ‘looking glass’ en de ‘pelvic pike’ proberen.

Billen

Voor de billen moeten we vooral kijken naar de ‘cowgirl’ en de ‘bridge’. Daarnaast zijn er ook de ‘concertina’, de ‘yogi’, ‘liberated lover’ en ‘kanga-ooh’. Borst en schouders trainen we best met staande posities en missionaris, maar ook de ‘nose dive’, ‘saddle up’ en ‘on your marks’. Benen tenslotte krijgen een stevige workout met staande posities en ook de ‘hold on tight’, ‘hot squat’ en ‘flying high’. Om maar te zeggen dat er best wel wat variatie zit in je trainingen. Hoe langer de vrijpartij, hoe meer calorieën je zal verbranden. Met intervallen werken kan ook, waarbij je hartslag heel snel stijgt en je voor intensieve korte beurten gaat.

Foto: Unsplash