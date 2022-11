Model verbaast Instagram met wel ZEER gewaagde jurk: “Perfect!” (foto)

De feestdagen staan stilaan weer voor de deur.

En dan is daar natuurlijk dé vraag: wat doen we aan op oudejaarsavond? Wel, misschien kan onderstaande dame voor enige inspiratie zorgen. Zo zien we hoe ze in een behoorlijk gewaagde outfit poseert, waaronder je geen beha kan dragen. Dansen lijkt dan ook weer een riskante onderneming te worden, maar daar lijkt op Instagram niemand een probleem van te maken. De reacties op de stevig uitgesneden jurk zijn dan ook vrijwel uitsluitend positief.

“Perfect!”

In geen tijd stromen de commentaren op wat de vrouw draagt binnen. “Perfect”, klinkt het. “Dat ziet er héél mooi uit. Ik hou van die outfit”, gaat het verder. “Schitterend”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. Bestellen (én dragen) is wel op eigen risico, natuurlijk. We geven het maar even mee…