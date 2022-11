Slaapexperte bevestigt: “Zo vaak moet je je lakens eigenlijk verversen”

Niets beter, gezelliger en knusser dan ‘s avonds onder verse lakens te kruipen en dicht aan te schurken tegen je geliefde. Over hoe vaak je je best je lakens ververst, daar lopen de meningen nogal over uiteen. Maar een slaapexperte van de Britse website ‘BedKingdom’ laat er geen twijfel over bestaan.

”Virussen en bacteria die niet zichtbaar zijn met het blote oog kunnen nogal opstapelen ’s nachts waardoor regelmatig je lakens wassen belangrijk is om ze geen vrij spel te geven”, aldus de experte. Dat dat vaak een vermoeiend en vervelend taakje is, dat hoeven we jullie waarschijnlijk niet te vertellen. Zo vervelend zelfs dat veel huishoudens hun lakens maar één keer per jaar verversen. In Groot-Brittannië zou één derde van de Britten dat volgens die regelmaat doen. “Veel te weinig”, aldus de slaapexperte.

Verse lakens

Zij geeft aan dat je gemiddeld één keer per week je lakens zou moeten wassen of hernieuwen, in het slechtste geval één keer per twee weken. Dezelfde lakens langer gebruiken zou het risico op virussen en bacteria gevoelig de hoogte in duwen. Huidcellen, zweet en lichaamsoliën zorgen er dan weer voor dat de lakens ook beginnen stinken. En dan zijn er nog de huisstofmijten die zich nesten in de lakens, niet geheel ongevaarlijk voor mensen met een allergie of astma. “Ook met huisdieren doe je er goed aan om je lakens één keer per week te verversen”, zo vertelt de experte.

Foto: Unsplash