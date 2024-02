Zwangere vrouw van Thibaut Courtois toont blote buik: “Mooiste mama in spe” (foto’s)

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, krijgt heel wat complimenten op enkele foto’s waarop ze haar bolle buik laat zien. “Perfectie”, klinkt het onder meer.

Enkele maanden geleden maakten Thibaut Courtois en Mishel Gerzig bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Voor Gerzig is het haar eerste kindje tout court, Courtois heeft al twee kinderen uit een vorige relatie, Adriana (8) en Nicolas (6). Het 26-jarige model deelde enkele kiekjes waarop ze in het zonnetje met blote buik poseert. “Eén lichaam met twee hartjes”, schrijft ze erbij.

Reactie van Courtois

Niemand minder dan Courtois reageerde als één van de eersten op de foto’s. “Mooiste mama in spe”, antwoordde hij. Andere volgers beaamden dat. “Onvoorstelbaar mooi”, “Knappe mama”, “Perfectie”, en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram