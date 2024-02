Kaat Bollen deelt sportieve selfies: “Scherp als een mes!” (foto’s)

Kaat Bollen weet haar fans te verbazen!

Met meer dan 27.000 volgers doet de seksuologe het bijzonder goed op Instagram. Ginds deelt ze dan ook geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent wederom niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we Kaat Bollen poseren in sportieve outfits.

“Yes, deze week heb ik ze nog eens alle vier (twee keer bootcamp, een keer personal training en een keer circuit training) kunnen aantikken! Niet altijd met evenveel goesting (aan het begin!) zoals ge ziet. Maar toch, weken als deze zijn de beste ✨”, voegt ze toe aan de selfies. En haar fans? Die reageren lovend!

“Scherp als een mes!”

Op positieve reacties is het niet lang wachten. “Scherp als een 🗡️💪”, klinkt het. “Knallen ✨💪🏼”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste volger van Kaat Bollen nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.