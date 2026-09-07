Zwangere vrouw van Regi Penxten toont buikje: “In beste handen” (foto)

Kristel Hubeny heeft een selfie gemaakt waarop haar beginnende buikje te zien is.

Midden augustus maakten Kristel Hubeny en Regi Penxten bekend dat ze in blijde verwachting zijn van een tweeling. Eind december 2024 kregen ze hun eerste kindje samen – dochtertje Suze – en binnenkort komen daar dus nog twee kindjes bij.

Pilates

Op Instagram postte de 37-jarige logopediste een selfie waarop te zien is dat ze net een sessie pilates achter de rug heeft. “Prenataal in beste handen”, schrijft ze erbij. Daarbij legt ze de focus op haar beginnende buikje.

Foto: Instagram