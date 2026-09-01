‘Dertigers’-actrice Emma Moortgat geniet in badpak van vakantie: “Wauw!” (foto)

Emma Moortgat heeft een leuke vakantiefoto gedeeld op Instagram. “Wat mooi”, klinkt het in de reacties.

Emma Moortgat geniet momenteel van een deugddoende vakantie in het bergachtige Saint-Luc/Chandolin in de Zwitserse Alpen. De 30-jarige actrice, die we vooral kennen van populaire series als ‘Knokke Off’ en ‘Dertigers’, waagde zich in een felgroen badpak aan een frisse duik in een helder bergmeer. “Zo diep is het niet”, knipoogt ze erbij.

Positieve reacties

Haar bijna 30.000 volgers zijn duidelijk enthousiast over het vakantiekiekje. “Maar wauw, jij!”, “Zo leuk!”, “Zaaaaalig!” en “Wat mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram