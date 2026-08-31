Ruben Van Gucht vraagt naar bodycount en zorgt voor ongemakkelijk moment: “Geen behoefte om dat te delen” (video)

De eerste aflevering van ‘Happy Hour’ kende meteen een opvallend moment. “Ik denk dat je met deze gasten toch interessantere vragen kunt stellen”, klinkt het kritisch in de reacties.

Afgelopen vrijdag werd de eerste aflevering van ‘Happy Hour’, de talkshow van Ruben Van Gucht, uitgezonden. Aan zijn tafel zaten Tom Boonen (45), Alex Agnew (53) en Annelien Coorevits (39). Op een bepaald moment vroeg de 39-jarige Sporza-presentator naar de bodycount van zijn gasten, oftewel met hoeveel mensen ze al seks hebben gehad. “Ik heb er niet zoveel, zeven of acht of zo. Ik ben eigenlijk niet zo’n zotte gast geweest”, geeft Alex toe.

Geen antwoord

Tom Boonen en Annelien Coorevits waren minder happig om die vraag te beantwoorden. “Ik heb geen behoefte om dat te delen”, maakte Tom duidelijk. “Ik deel dezelfde mening, absoluut”, antwoordde Annelien.

Bedenkingen

Het fragment werd gedeeld op Instagram, waar heel wat mensen hun bedenkingen hadden bij de vraag. “Dankjewel, Tom en Annelien, voor het enige goede antwoord dat gegeven kon worden op deze belachelijke vraag!”, “Het woord ‘bodycount’ is op zich al neerbuigend en platvloers” en “Ik denk dat je met deze gasten toch interessantere vragen kunt stellen”, wordt er gereageerd. “Het is misschien inderdaad allemaal geen tv meer zoals vroeger, maar zo is het nu eenmaal. En waarom doet iedereen altijd zo moeilijk over hun bodycount?”, relativeert een andere kijker.

Foto: Instagram