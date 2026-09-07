Bikinifoto van Lotte Vanwezemael lokt opvallende reactie uit: “Kijk je nu jaloers naar je vriendin?”

Een vakantiefoto van Lotte Vanwezemael zorgt voor een opmerkelijke vraag in de reacties. Lotte geeft er een duidelijk antwoord op.

Lotte Vanwezemael genoot onlangs van een deugddoende vakantie in de Provence, meer bepaald in het dorpje Bonnieux. Op Instagram postte ze enkele vakantiekiekjes, waaronder eentje waarop ze door de gezellige straatjes keuvelt en eentje met een prachtige zonsondergang.

Jaloers

Op de eerste foto zien we de 33-jarige seksuologe in het zwembad met een vriendin, al lijkt Lotte afgeleid. “Kijk je nu jaloers naar je vriendin?”, vraagt een volger zich af. “Jaloers op haar wijntje, ja”, knipoogt Lotte.

Complimenten

Verder strooien haar volgers met complimenten over de mooie kiekjes. “Supermooie bikini en superknap lichaam”, “Leuke foto’s!”, “Geniet er maar dubbel en dik van!”, en “Mooierd!”, lezen we verder in de reacties.

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Foto: Instagram