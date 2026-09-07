Rihanna laat weinig aan de verbeelding over in pikante lingerieshoot (foto’s)

Rihanna trekt heel wat aandacht met een sensuele fotoshoot. “Niemand doet het zoals jij!”, reageert een fan.

Als je dacht dat zingen het enige talent is van Rihanna, dan zit je er volledig naast. De 38-jarige Barbadiaanse zangeres weet als geen ander hoe ze moet poseren. Dat komt dan ook erg goed van pas als ze haar eigen lingeriemerk Savage X Fenty in de kijker wil zetten. Zo zien we hoe de mama van drie sensueel poseert in een pikant lingeriesetje met luipaardprint en zwarte kanten details.

Teaser

De reacties? Uiteraard zijn die alleen maar lovend. “Dit is echt álles!”, “Je bent gewoon zó mooi, mama!”, “Even dacht ik dat dit een teaser voor een nieuw album zou zijn”, “Niemand doet het zoals jij!”, en “Zo knap!”, zijn slechts een greep uit de vele positieve comments.

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